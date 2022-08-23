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Акции "Яндекса" обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VK

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" утром во вторник обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

На Московской бирже акции "Яндекса" к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов превысил 299 млн рублей. Расписки VK выросли на 0,4%.

Интернет-компания VK и Сбербанк подписали обязывающее соглашение, по которому VK выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха. Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года - после получения ряда регуляторных одобрений.

Таким образом, интернет-компания и финансовая организация завершат партнерство в сфере транспорта и фудтеха, в рамках которого в декабре 2019 года было учреждено СП "О2О Холдинг". VK планирует передать Delivery Club "Яндексу" - в обмен на проекты "Дзен" и "Новости".

Сделка по обмену активов между VK и "Яндексом" будет безденежной, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе". Для закрытия сделки компаниям потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы.

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