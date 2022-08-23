Юань к доллару упал до минимума за два года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с долларом США и, вероятно, продолжит ослабляться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны), пытающимся поддержать слабеющую экономику.

Курс юаня на 14:20 МСК во вторник составляет 6,8469/$1 по сравнению с 6,8489/$1 на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов он опускался до 6,8661/$1, что, по данным FactSet, является минимумом с августа 2020 года. Курс офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опускался ниже 6,88 юаня/$1.

С начала текущего года юань потерял около 8% стоимости по отношению к доллару, что обусловлено как общим укреплением американской валюты на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), так и сигналами ослабления китайской экономики из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания распространения коронавируса, отмечает Dow Jones.

На прошлой неделе НБК, стремясь подтолкнуть к росту объемы кредитования, понизил на 10 базисных пунктов (б.п.) ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также ставку по семидневным операциям обратного РЕПО. Вслед за этим, крупнейшие коммерческие банки страны также снизили ставки по кредитам, включая ипотечные.

Кроме того, 19 августа китайский ЦБ дал понять, что готов допустить ослабление юаня, впервые за 23 месяца установив справочный курс нацвалюты выше уровня в 6,8 юаня/$1. Рыночный курс юаня может отклоняться от справочного не более чем на 2% в ту или иную сторону в течение сессии. Во вторник справочный курс составил 6,85 юаня/$1.

"Это имеет психологические последствия, поскольку отметка в 6,8 юаня/$1 не превышалась долгое время, - отмечает аналитик State Street Global Markets Юйтин Шао. - Где теперь верхняя граница курса? Люди по-прежнему пытаются это понять".

Ослабление юаня благоприятно для китайских экспортеров, однако является негативным фактором для иностранных инвесторов на рынке акций и облигаций материкового Китая, поскольку снижает стоимость инвестиций. С начала текущего года инвесторы вывели более $82 млрд с рынка юаневых облигаций, что является рекордным оттоком средств для этого класса активов.