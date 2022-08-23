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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

"Русал" готовит программу коммерческих облигаций на 500 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ОК Русал" утвердил программу коммерческих облигаций серии 001РС объемом до 500 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения коммерческих облигаций по усмотрению эмитента.

У компании уже есть зарегистрированная программа биржевых бондов на 500 млрд рублей и 4 выпуска готовящихся рублевых облигаций вне программы. В середине июля "Мосбиржа" зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО "ОК Русал": серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серий БО-02 и БО-03 по 25 млрд рублей каждая, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серий БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд китайских юаней каждая. В начале августа компания разместила юаневые выпуски.

Сейчас в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Русал Братска" на 80 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 4 млрд юаней.

Русал Мосбиржа Русал Братск
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