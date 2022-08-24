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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 августа снизится до 4794 руб.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 августа снизится до 4 тыс. 794,7 с 5 тыс. 018,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 092,1 рубля с 3 тыс. 034 рублей за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 862,4 рубля с 3 тыс. 705,8 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 30 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $358,1 за тонну на пшеницу ($367,3 неделей ранее), $299,8 - на ячмень ($301,7), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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