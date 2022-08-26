Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 августа снизится на 15,5%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 августа снизится до 4 053,8 рубля с 4 794,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составит 15,5%.

Пошлина на ячмень уменьшится до 2 729,3 рубля с 3 092,1 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 569,9 рубля с 3 862,4 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $348 за тонну на пшеницу ($358,1 неделей ранее), $297,5 - на ячмень ($299,8), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.