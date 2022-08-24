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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

ЦБ отметил ухудшение оценок компаниями объемов производства в августе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Оценка российскими компаниями объемов производства в августе ухудшилась, говорится в комментарии Банка России, посвященном мониторингу предприятий.

ЦБ отмечает ухудшение оценки объемов производства в промышленном секторе (в том числе у предприятий, продукция которых ориентирована на экспорт), розничной торговле и сфере услуг.

"Помимо действия экспортных ограничений, респонденты из сферы промышленности отмечали, что в условиях прекращения импорта ряда сырья и оборудования отечественные производители не всегда успевают заместить их в необходимых объемах", - объяснил регулятор.

Позитивная динамика сохраняется в сельском хозяйстве.

Ожидания компаний в отношении будущей динамики производства позитивны, подчеркивает Банк России. Наибольший рост оптимизма отмечен в торговле автотранспортными средствами, где впервые с февраля оценки перешли в положительную область. Это связано с расширением каналов параллельного импорта и с переориентацией рынка с продукции европейских производителей на автомобили азиатского производства, отмечает ЦБ.

Ситуация со спросом, по данным опроса предприятий, в августе по сравнению с июлем не изменилась: оценки предприятий большинства отраслей (за исключением сельского хозяйства) остаются в негативной зоне, поясняет регулятор. Основные факторы сохранения слабого спроса - сдержанная динамика потребительской активности, склонность населения к оптимизации своих расходов в условиях сохраняющейся неопределенности.

Ожидания компаний в отношении спроса в целом оптимистичны, в большинстве отраслей они сложились более позитивными, чем в июле. Негативный характер ожиданий сохранился в деревообработке и металлургии, что во многом обусловлено расширением санкционных ограничений на экспорт продукции этих отраслей, отмечает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на продолжение замедления роста производственных издержек и текущих цен на готовую продукцию (услуги) предприятий, что во многом связано с отложенным влиянием укрепления рубля во II квартале и сдержанным спросом. В транспорте издержки и цены продолжили рост из-за сохранения проблем в международной логистике, говорится в документе.

Банк России
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