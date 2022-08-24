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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

РФ и Китай могут существенно расширить номенклатуру взаимных поставок промпродукции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия видит возможности для существенного расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции с Китаем, уже сейчас на промпродукцию приходится более половины товарооборота между странами, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

В рамках заседания Мантуров подчеркнул важность развития промышленной кооперации между двумя странами, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Её доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны", - цитируются слова вице-премьера.

"В рамках заседания основное внимание уделено актуальным вопросам и перспективам сотрудничества в значимых отраслях. Достигнуты договоренности, направленные на продвижение взаимовыгодных проектов в приоритетных сферах", - говорится в сообщении.

Денис Мантуров Минпромторг Китай
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