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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Что случилось этой ночью: четверг, 25 августа

Возвращение Канадой турбин для "Северного потока", крушение вертолета Ми-2 на Ставрополье, новый пакет помощи США для Украины

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока". Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. По мнению Оттавы, РФ также "должна как можно скорее пересмотреть свой отказ" забрать уже переданную ФРГ турбину.

- Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Он загорелся после крушения. Источник в местной администрации сообщил, что экстренная посадка Ми-2, предположительно, произошла из-за плохих погодных условий. По его данным, пострадавших и жертв не было.

- США в рамках нового пакета помощи передадут Киеву артиллерийские снаряды, дроны и ЗРК. Помимо этого, предусматривается финансовая поддержка украинских вооруженных сил.

- Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован. В пресс-службе МЧС России добавили, что в результате происшествия также пострадали два человека.

- США заявили об отказе Ирана от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД. "Сейчас мы ближе к соглашению, чем всего несколько недель назад... так что это - шаг вперед", - привела слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби журналистка Politico.

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