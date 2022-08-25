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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

ВВП Германии во II квартале увеличился на 0,1%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Изначально было объявлено о нулевом изменении ВВП страны в апреле-июне и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,7%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 1,4%.

Потребительские расходы в Германии во втором квартале выросли на 0,8%, относительно предыдущего квартала, госрасходы - на 2,3%. Капвложения увеличились на 1,1%.

Экспорт поднялся на 0,3%, импорт - на 1,6%.

"Несмотря на тяжелые условия в глобальной экономике, экономика Германии устояла в первые два квартала 2022 года", - сказал президент Destatis Георг Тиль.

В первом квартале ВВП повысился на 0,8% в поквартальном выражении и на 3,6% за год.

Германия
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