"М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии увеличила выручку на 1,5%, чистый убыток – на 31%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей.

Общие продажи (GMV) повысились на 1,5%, до 262,177 млрд рублей с НДС. Онлайн-продажи выросли на 1,4%, до 176,34 млрд рублей (с НДС), что составило 67,3% от GMV (как и годом ранее).

Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, валовая маржа составила 20,6% против 18% годом ранее, сообщила компания.

В числе ключевых факторов, оказавших поддержку валовой прибыли, - изменение структуры продаж в разрезе категорий с сокращением доли продаж низко маржинальных категорий телефонов отдельных брендов; актуализация коммерческих условий с поставщиками; оптимизация процессов складской логистики и "последней мили".

EBITDA выросла на 51,1%, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года.

Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

Компания отметила, что сторнировала часть бонусов к получению от поставщиков за первое полугодие 2021 года, которая была начислена на основе предварительных оценок и впоследствии не была подтверждена финальными соглашениями с поставщиками. Кроме того, был пересмотрен подход к начислению бонусов поставщиков: если ранее бонусы начислялись в том числе на основе оценок руководства, то в отчетном периоде были начислены только бонусы, подтвержденные первичными документами.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы "М.Видео-Эльдорадо" в январе-июне сократились на 2,2%, до 43,238 млрд рублей, как процент от выручки - на 0,7 процентного пункта, до 19,8% (без учета амортизации - на 1,3 п.п., до 17,3% от выручки).

С апреля группа реализует программу снижения расходов за счет повышения операционной эффективности, в результате чего экономия за II квартал достигла 4,5 млрд рублей. Ключевыми факторами динамики операционных расходов стали сокращение затрат на персонал на 0,5 п.п., до 5,9%, в результате оптимизации уровней управления и автоматизации процессов; снижение затрат на рекламу и маркетинг на 0,4 п.п., до 1,4%; снижение прочих расходов на 0,3 п.п., до 1,3%. Кроме того, во II квартале ритейлер сократил расходы на аренду в результате перевода магазинов на условия переменной арендной платы в проценте от выручки и скидок на фиксированные арендные платежи. Однако этот эффект был нивелирован повышенными расходами на переменную аренду в результате всплеска продаж в феврале-марте, а также дополнительными расходами на аренду новых магазинов, открытых во втором полугодии 2021 года.

Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 4,2% год к году, до 70,8 млрд рублей, чистый долг - на 6,2%, до 67,926 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 2,3х против 2,7х на конец 2021 года.

"В течение всего двух месяцев, с учетом текущий реалий, мы с нуля отстроили процессы импортных закупок и логистики, привлекли новых партнеров как в рамках прямых закупок электроники, так и в формате маркетплейса. В результате ассортимент на наших площадках во многих категориях сейчас соответствует докризисному уровню", - сказал операционный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли (его слова приводятся в сообщении).

Рынок бытовой техники и электроники в первой половине 2022 года демонстрировал высокий уровень волатильности, отметила компания. "Макроэкономическая нестабильность и ослабление рубля стимулировали значительный спрос на дорогостоящие товары в конце февраля и первой половине марта, что отразилось на динамике продаж в I квартале 2022 года, показавших уверенный двузначный рост. Во II квартале на фоне высокой экономической неопределенности, нестабильной ситуации с поставками и с уходом или приостановкой деятельности в РФ целого ряда известных брендов произошло заметное снижение рынка потребительской электроники", - говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

В результате общие продажи ритейлера во II квартале сократились на 29,2% (до 85,044 млрд рублей с НДС).

В июле-августе ритейлер видит восходящий тренд продаж, отметил Ли.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники. На конец июня под управлением группы было 1,248 тыс. магазинов. Их торговая площадь составила 1,577 млн кв.м (что на 9% меньше, чем в начале года).