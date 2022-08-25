Акции "М.Видео-Эльдорадо" упали на старте торгов после выхода отчета за полугодие

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Акции "М.Видео" на старте торгов в четверг упали в цене после выхода отчета за полугодие, растеряв почти весь рост предыдущего дня.

На Московской бирже акции "М.Видео" к 10:01 по Москве подешевели до 228,8 рубля (-3,3%), накануне бумаги выросли на 5%.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей. Общие продажи (GMV) повысились на 1,5%, до 262,177 млрд рублей с НДС. Онлайн-продажи выросли на 1,4%, до 176,34 млрд рублей (с НДС), что составило 67,3% от GMV (как и годом ранее). Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, валовая маржа составила 20,6% против 18% годом ранее, сообщила компания.

В числе ключевых факторов, оказавших поддержку валовой прибыли, - изменение структуры продаж в разрезе категорий с сокращением доли продаж низко маржинальных категорий телефонов отдельных брендов; актуализация коммерческих условий с поставщиками; оптимизация процессов складской логистики и "последней мили".

EBITDA выросла на 51,1%, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года.

Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.