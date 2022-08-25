Скачок цен на СПГ в Азии спровоцировал рост цены на газ в Европе до новых уровней

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Скачок цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии в среду спровоцировал рост цены на газ в Европе до новых уровней. Ранее в этом году азиатские покупатели старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель российской монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 25 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки. А с 31 августа по 2 сентября магистраль еще раз полностью остановится на очередную профилактику (новость об этом в очередной раз подхлестнула цены). Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" поднялись к $3000 за тысячу кубометров. В Азии котировки растут вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2545.

До конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности снижены на 20 млн куб. м газа.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за первые три дня текущей недели составила 8,4% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю составил 10%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 59%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился более чем в два раза в сравнении с июлем. Также в августе сокращают импорт СПГ Бельгия, Греция, Португалия, Польша и Испания. Среднесуточные поставки газа с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц месяцу. Импорт дорогого СПГ снижается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах Европы.

Впереди - новый вызов для газоснабжения Европы. В Мексиканском заливе должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ. Обновленные прогнозы на сезон свидетельствуют о вероятности более высокой интенсивности ураганов, чем обычно.

Запасы газа

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 78,05%, свидетельствуют сведения ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (23 августа) составил 0,31 процентного пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Суммарный минимальный целевой уровень запасов уже довольно близко, средний уровень по ЕС может достигнуть 80% уже к концу августа. Но операторы продолжают форсировать закачку в условиях жесткого энергетического дефицита в регионе, при сильной жаре, засухе и максимальных ценах на газ и электроэнергию. Сейчас котировки высоки, но осенью и зимой они могут вырасти еще сильнее. "Газпром" уже предупредил об их потенциальном росте до $4000 за тысячу кубометров.

На данный момент запасы газа в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании превысили уровень 80%.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны. Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,96% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущий уровень запасов ниже среднего 5-летнего уровня на 13%. В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.