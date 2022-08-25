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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Акции ПАО "Белуга групп" растут после выхода отчета за полугодие по МСФО

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Белуга групп" утром в четверг растут в цене после выхода неплохого отчета за первое полугодие по МСФО.

На "Московской бирже" акции "Белуги" к 10:09 по московскому времени выросли до 2864 рублей (+6,5%), максимум сделок составил 2927 рублей (+8,8%).

Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии этого года по МСФО составила 42,053 млрд рублей против 30,752 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Рост выручки составил 36,7%.

Чистая прибыль выросла до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

Белуга групп
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