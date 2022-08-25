Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и раллирующей нефти (Brent вновь превысила $101 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2% во главе с бумагами "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2252,62 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1184,57 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 59,94 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-2,6%), акции "Татнефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" после выхода отчетов за первое полугодие по МСФО выросли акции ПАО "Белуга групп" (+4,4%) и просели бумаги "М.Видео" (-3,3%).

Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии этого года по МСФО выросла на 37% и составила 42,053 млрд рублей против 30,752 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль выросла до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA выросла на 51,1%, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года. Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг позитивный. Рынки в Азии преимущественно растут, нефть продолжает дорожать, а доллар слабеет. На рынке акций ожидается рост бумаг в секторе нефти и газа, стабилизации металлургов. Также рост может состояться в финансовом секторе, где сдерживающим фактором выступают расписки TCS Group, которые подверглись чрезмерным распродажам на фоне вышедшей накануне слабой отчетности.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается подняться к ближайшему сопротивлению 2280 пунктов после локального снижения накануне, вызванного фиксацией прибылей игроками.

В четверг в центре внимания инвесторов - публикация второй оценки ВВП США за второй квартал, которая может несколько улучшиться (по первой оценке, снижение составило 0,9%), а также недельные данные по числу заявок на пособия по безработице. Позитивная динамика на глобальных рынках в четверг может сохраниться: рынки уже в целом "заложились" на возможные жесткие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе его выступления в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, в четверг ожидается также отчет по МСФО за II квартал "Детского мира". Банк России, тем временем, фиксирует усиление инфляционных ожиданий. Оценка динамики инфляции населением выросла на 1,2 п.п., до 12%. Однако данное изменение не выходит за пределы периодических колебаний этого показателя и не формирует тренд. Согласно данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 14,6%.

На рынке акций РФ в четверг ожидается смешанная динамика. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2230-2270 пунктов, полагает Ващенко.

В США

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4% впервые за четыре сессии. На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

Объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $273,5 млрд, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост заказов на 1%. Стагнация показателя сигнализирует об охлаждении спроса на фоне замедляющегося экономического роста в стране.

В Азии

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 3,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,9%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, навряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накмура.

Банк Кореи в четверг повысил базовую ставку по итогам четвертого заседания подряд - на 25 б.п., до 2,5% годовых. Банк предпринимает такой шаг для борьбы с повышающейся инфляцией, хоть и замедлил темпы подъема ставки по сравнению с 50 б.п. на прошлом заседании.

Кроме того, Центробанк Южной Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,7%, озвученных в мае. Для инфляции прогноз был повышен до 5,2% с 4,5%.

В Европе

Экономика Германии во II квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства Германии (Destatis). Изначально было объявлено о нулевом изменении ВВП страны в апреле-июне и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП Германии с поправкой на число рабочих дней составил 1,7%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 1,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $101,44 за баррель (+0,2% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $94,99 за баррель (+0,1% и +1,2% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей, запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.