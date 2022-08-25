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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

"Мегафон" не будет публиковать отчетность за I полугодие

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" решило не публиковать финансовую отчетность за I полугодие 2022 года, говорится в сообщении компании.

Ранее "Мегафон" также не стал раскрывать свои финансовые результаты по итогам I квартала 2022 года.

По итогам II квартала 2021 года выручка "Мегафона" составила 84,13 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сервисная выручка увеличилась на 4,5% - до 76,63 млрд рублей. Показатель OIBDA составил 37,63 млрд рублей, увеличившись на 5,6%. Рентабельность по OIBDA сократилась на 0,7 п.п. - до 44,7%. Чистая прибыль возросла в 3,2 раза - до 12,68 млрд рублей.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон USM Алишер Усманов
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