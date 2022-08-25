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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

НРД будет переводить валюту, если есть лицензия ЕС и подтверждение банка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (входит в группу "Московской биржи") начиная с пятницы, 26 августа, будет осуществлять операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в соответствии с разрешениями, выданными клиенту НРД или иностранному банку, в котором у депозитария открыт корреспондентский счет.

НРД с начала июня находится под санкциями Евросоюза, инфраструктурные организации европейского финрынка могут участвовать только в транзакциях, которые не приносят НРД материальной выгоды. Исходя из этой логики НРД ранее обнулял тариф на конвертацию депозитарных расписок, после чего Euroclear и Clearstream смогли возобновить эту процедуру, поставленную на паузу сразу после введения санкций.

В данном случае НРД прибег к аналогичному шагу: с 26 августа до 31 декабря 2022 года вводится маркетинговый период, в течение которого с клиентов не будет взиматься плата за переводы денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в других кредитных организациях, говорится в сообщении депозитария. При этом должны соблюдаться два условия: подтверждение разрешения (лицензии), выданного европейскими регуляторами; подтверждение иностранного банка-корреспондента о возможности проведения платежа.

Также НРД будет проводить операции по списанию денежных средств в евро и швейцарских франках в качестве возмещения расходов, связанных с операциями/активами своих клиентов (в том случае, если такие расходы списаны Euroclear и Clearstream или иностранными банками-корреспондентами с заблокированных ими счетов НРД).

Наконец, будут проводиться и операции по списанию заблокированных денежных средств в долларах США в качестве возмещения расходов НРД, связанных с операциями/активами клиентов.

Мосбиржа НРД Евросоюз Euroclear Clearstream
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