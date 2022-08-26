Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

На старте торгов на "Мосбирже" курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы на "Московской бирже" доллар слегка дорожает к рублю, евро - дешевеет в ожидании новых драйверов к более существенным движениям.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,16- 60,24 рубля/$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 9,25 копейки, до 60,2375 рубля. Евро подешевел на 0,75 копейки, до 59,8975 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 4,75 копейки к уровню закрытия 25 августа, до 60,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,76 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,92 копейки выше официального курса.

Новость дополняется

Мосбиржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

Цена на Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Цена на Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Пандемия коронавируса

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

Испанский парламент утвердил план по экономии газа

Испанский парламент утвердил план по экономии газа

WSJ ждет скорой договоренности США и КНР о китайских бумагах на биржах Америки

НРД будет переводить валюту, если есть лицензия ЕС и подтверждение банка

Доллар на "Мосбирже" подорожал почти на 26 копеек, евро - на 39 копеек

Доллар на "Мосбирже" подорожал почти на 26 копеек, евро - на 39 копеек

Цена газа в Европе превысила $3300/тыс. куб. м

Финдиректор "М.Видео-Эльдорадо" пока отказалась говорить о дивидендах

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });