На старте торгов на "Мосбирже" курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы на "Московской бирже" доллар слегка дорожает к рублю, евро - дешевеет в ожидании новых драйверов к более существенным движениям.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,16- 60,24 рубля/$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 9,25 копейки, до 60,2375 рубля. Евро подешевел на 0,75 копейки, до 59,8975 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 4,75 копейки к уровню закрытия 25 августа, до 60,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,76 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,92 копейки выше официального курса.

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