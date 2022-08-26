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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

ВТБ снизил минимальный размер первого взноса по ипотеке до 15%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ВТБ снизил до 15% минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ ипотеки, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%. Одновременно банк вводит дополнительный дисконт к ипотечной ставке в 0,3 п.п. за онлайн-подачу заявки на кредит", - говорится в сообщении.

Условия действуют при приобретении квартир, апартаментов, машино-мест и кладовок на первичном и вторичном рынке недвижимости. При получении ипотеки на строительство и покупку домов и таунхаусов первый взнос составит 20%.

Оформить жилищный кредит со сниженным первым взносом в банке можно по ставке от 10,2% с учетом дисконта 0,3 п.п. Для взноса от 20% ставка составит от 9,9%. Финансирование на приобретение готовых домов доступно по ставке от 10,3% со взносом от 20%. Средства возможно получить на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей.

В банке отметили, что условия по ипотеке с господдержкой остались прежними. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости.

ВТБ
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