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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минприроды практически приравняло к дистиллированной воде требования к стокам в Байкал

Минприроды практически приравняло к дистиллированной воде требования к стокам в Байкал
Вид на озеро Байкал
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Минприроды, по которому для промышленных производств стоки, допустимые в озеро Байкал, практически приравнены к дистиллированной воде, сообщается на сайте Минприроды.

Ведомство напоминает, что прямой сброс стоков в озеро запрещён, а к планируемым очистным сооружениям будут предъявляться повышенные требования. В настоящее время на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных, поэтому требования к предприятиям, которые могут там появиться, сразу установлены на сверхвысоком уровне. Так, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца - 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу - 60 раз, по свинцу - в 50, а по ртути - в 20 раз.

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Минприроды подчеркивает, что такие "заградительные" цифры предложили учёные - приказ готовила рабочая группа, в которую входили представители Российской академии наук, в том числе ее сибирского отделения.

Как сообщалось, в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С 2022 года началась реконструкция очистных в Улан-Удэ, а с 2023 года запланирована реконструкция очистных в Северобайкальске.

Байкал Минприррды РФ
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