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"Росэнергоатом" создал компанию-интегратора IT-продуктов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Росэнергоатом" (подконтролен госкорпорации "Росатом") сообщил, что создал компанию-интегратора IT-продуктов.

АО "Атомдата-Интеграция" было зарегистрировано в июне с уставным капиталом в 70 млн рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"Атомдата-Интеграция" - рыночный интегратор комплексных IT-продуктов и решений в сфере ГИС (государственные информационные системы), импортонезависимых АРМ, геоинформационных систем, цифрового шаблона эксплуатации сложных индустриальных объектов и других IT и инфраструктурных решений", - говорится в сообщении Росэнергоатома.

Компания была создана в форме совместного предприятия с частными инвесторами, РЭА принадлежит 51% в СП, отмечается в сообщении (в ЕГРЮЛ данные об учредителях отсутствуют - ИФ).

Гендиректором "Атомдата-Интеграция" стал Николай Мухин, до этого работавший в "дочке" РЭА, а в прошлом принимавший участие в создании системы биометрических паспортов и государственной автоматизированной системы "Правосудие".

Как отмечает РЭА, первой компанией в новом партнерстве стал системный интегратор "Прайм груп". Как говорится на сайте группы, среди ее контрагентов - "Норникель", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Росстат, ЦБ.

"Сделка по приобретению 49% "Прайм груп" завершилась в августе 2022 г. Ее условия предполагают долгосрочные опционные соглашения по более тесной интеграции "Прайм груп" в структуру электроэнергетического дивизиона "Росатома", - поясняется в сообщении РЭА.

Выручка "Прайм груп" в 2021 году составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,4 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, владельцами до сделки с РЭА в равных долях были четыре физлица, включая бывшего замминистра связи Дмитрия Милованцева. Ни РЭА, ни "Прайм груп" не уточнили в своих сообщениях, чьи доли приобретены в ходе сделки.

Кроме того, в структуру новой компании РЭА входят "АО "Атомдата", поставщик цифровых, облачных и инфраструктурных решений концерна "Росэнергоатом" и виртуальный оператор сотовой связи (MVNO), и АО "Атомдата-Центр", интегратор и оператор геораспределенной сети катастрофоустойчивых дата-центров и инфраструктурных площадок "Росэнергоатома"

"Росэнергоатом" управляет тремя центрами обработки данных в Москве, Петербурге и Тверской области, на стадии проектирования и строительства еще пять.

Росэнергоатом Росатом Атомдата-Интеграция Николай Мухин Прайм груп Дмитрий Милованцев
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