Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

"Аэрофлот" решил законтрактовать 323 российских самолета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 российских самолета, включая 73 Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объемы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов", - сказал он.

По словам Александровского, стратегия группы обновляется, "но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года".

Комментируя текущую ситуацию с авиаперевозками, глава "Аэрофлота" отметил, что компания получает господдержку и переориентирует спрос на альтернативные направления.

"Сейчас мы летаем по 111 направлениям – это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объёмы, например, по направлению Москва - Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45. В Сочи мы увеличились с 15 до 25 частот ежедневных, в Минводы – с двух до восьми частот ежедневных. И по ряду других направлений также произошло существенное увеличение", - доложил Александровский.

По его словам, меры господдержки позволили авиакомпании удержать цены на перевозки пассажиров. "И более того, по "Аэрофлоту" относительно 2021 года в 2022 году мы отмечаем снижение до 10%, а к 2019 году – на 21%, что в нынешних условиях, конечно, очень востребовано нашими гражданами. И мы видим существенное увеличение загрузки", - добавил глава авиакомпании.

Он отметил, что загрузка лоукостера "Победа", входящего в группу "Аэрофлот", сейчас на уровне 95%. "Но могу отметить, что и "Аэрофлот" в этом году тоже отличается очень высоким уровнем загрузки в летние месяцы. Сейчас она где-то между 91-95%, для "Аэрофлота" это очень высокая загрузка", - сказал Александровский.

Как сообщалось, за I полугодие пассажиропоток группы "Аэрофлот" уменьшился на 7%, до 17,2 млн человек, в том числе на внутренних маршрутах – на 8,5%, до 14,7 млн, на международных – на 0,2%, до 2,5 млн.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

Новый оператор "Сахалина-2" сообщил об отгрузке СПГ по действующим контрактам

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });