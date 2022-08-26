Рынок акций РФ к вечеру вышел в "плюс" вслед за мировыми площадками

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу вышел в плюс по индексам вслед за растущими мировыми площадками перед выступлением главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле; индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 16:35 по индекс МосБиржи составил 2261,41 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1191,31 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 59,79 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,5%), Сбербанка (+1,4% и +1,2% "префы"), "МТС" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,1% "префы"), Polymetal (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "ММК" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%).

Группа "Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 российских самолета, включая 73 Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, стратегия группы обновляется, "но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года". Комментируя текущую ситуацию с авиаперевозками, глава "Аэрофлота" отметил, что компания получает господдержку и переориентирует спрос на альтернативные направления.

Спотовая цена газа в Европе в очередной раз обновила пятимесячный максимум. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3363 за тысячу кубометров. В четверг этот контракт доходил до $3327.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "НЛМК" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Татнефти" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынки ожидают заявлений на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоуле. Впрочем, также можно говорить о появлении ориентиров цикла ужесточения денежной политики в США - накануне председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что предпочел бы взять паузу после повышения ставки выше 3,4%.

На рынке акций РФ выросли секторы химии и нефтехимии, просели бумаги "Самолета" после объявления дивидендов. Активность на рынке крайне низкая. Рубль начинал торги с ослабления, но затем смог поправить своё положение. После завершения налоговых платежей поддержку российской валюте оказывает лишь торговый баланс. Однако он остается довольно сильным на фоне нефти $100 за баррель Brent и цен на газ выше $3000 за тысячу кубометров в Европе. Лишь в сентябре можно ожидать более упорядоченного давления на рубль в связи с началом тестовых покупок валюты Минфином РФ в рамках нового бюджетного правила.

Германский индекс потребительского климата обновляет свои антирекорды третий месяц подряд. Значение индекса на сентябрь упало до -36,3 пункта с -30,9 пункта в августе при ожиданиях снижения до -31,8 пункта. Индексы доверия потребителей во Франции и Италии неожиданно улучшили свои значения в августе по сравнению с июлем.

ОАЭ заявляют о том, что поддерживают взгляд Саудовской Аравии на ситуацию рынка нефти. Как известно, в начале неделе Саудовская Аравия сигнализировала о возможности сокращения добычи в случае заключения ядерной сделки с Ираном, которая призвана расширить экспорт нефти. На рынке поговаривают о том, что Эр-Рияд хочет избежать падения цены нефти ниже $90 за баррель из-за бюджетных потребностей, отмечает аналитик.

Базовый индекс цен личного потребления США снизил темпы роста в июле до 4,6% с 4,8% в июне при ожиданиях 4,7%. Общий ценовой индекс личного потребления замедлил рост до 6,3% с 6,8%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось до $89,06 млрд с $98,59 млрд в июне. Доходы физических лиц выросли за июль на 0,2%, а расходы увеличились лишь на 0,1%. Таким образом, подтвердились прочие статистические данные июля в отношении замедления роста цен. После выхода статистики доллар ускорил падение.

Участники рынка рассчитывают на то, что речь председателя ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле не будет чрезмерно "ястребиной", тем более, что статистика говорит о некотором замедлении инфляции, считает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, на рынке акций РФ картина кардинально не меняется, индексы колеблются без определенного направления. На фоне отпускного сезона активность торгов по-прежнему низкая, новых драйверов у рынка не появилось.

С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи продолжается безыдейная консолидация, сигналов к более направленному движению по-прежнему не наблюдается, отмечает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что котировки российских акций могут вскоре выйти из бокового коридора, в котором движутся с прошлого месяца.

Индекс МосБиржи движется у верхней границы бокового коридора, в котором находится с июля. При этом значимых позитивных драйверов не просматривается, основным триггером послужила техническая картина. Главной новостью последних двух недель стало начало автоматической конвертации депозитарных расписок в акции отечественных эмитентов, учитываемых в российских депозитариях. Расписки, приобретенные в последние полгода, в настоящий момент продать невозможно, поэтому данное событие не оказывает давления на котировки. Многие крупные фонды, которые ранее аккумулировали значительную часть долевых бумаг в свободном обращении, в настоящее время не могут совершать торговые операции.

Тем не менее, вскоре российский фондовый рынок может начать выход из боковика. Потенциал возможной нисходящей коррекции рынка ограничен отметкой 2050 пунктов по индексу МосБиржи, целью роста видится уровень 2400 пунктов. Активность частных инвесторов на фондовом рынке возрастет, восходящий тренд будет увеличивать склонность игроков к покупкам акций. При этом на раскачку может потребоваться еще две-четыре недели.

Для долгосрочных вложений сейчас больше подходят бумаги, не имеющие значительного потенциала падения и при этом характеризующиеся возможным ростом дивидендов в будущем (Мосбиржа, МТС, Ростелеком, ФСК, Русгидро), полагает Ващенко.

В мире

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, также растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 0,2%), в США динамика смешанная (индексы изменились на 0,1%).

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу начнется в 17:00 по московскому времени, как ожидается, он подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу возобновили коррекцию вниз.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 составила $99,1 за баррель (-0,2% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $92,15 за баррель (-0,4% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

На бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали расписки Cian (+11,2%), бумаги "ТГК-2" (+9,1% и +27,8% "префы"), "префы" "МГТС" (+9%), акции "Соллерса" (+6,5%), "Ижстали" (+5,1% и +3,1% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+4,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,7%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (+3%) в I полугодии 2022 года составил 52,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше результата соответствующего периода прошлого года. Выручка по итогам полугодия выросла в 1,7 раза, до 300,8 млрд рублей. Общий долг компании на конец июня составил 289,8 млрд рублей.

Лидерами отката после отсечки на бирже дивидендов выступили акции банка "Санкт-Петербург" (-12,4%, до 90,63 рубля; выплаты за первое полугодие - 11,81 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (-13,4%), ПАО "Бурятзолото" (-3,1%), ПАО "СПБ Биржа" (-2,9%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (-2%), хотя в начале торгов бумаги росли более чем на 5% после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Совет директоров девелопера "Самолет" (-0,5%, до 2930 рублей) рекомендовал акционерам, как и анонсировал ранее, по результатам I полугодия 2022 года направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей и выплатить 41 рубль на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12 октября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 13,6 млрд рублей (из них 3,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 756,22 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").