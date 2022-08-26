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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Правительство поручило чиновникам разобраться с проблемой бюджетных остатков

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство поручило ряду федеральных ведомств разобраться с проблемой бюджетных остатков, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Это поручение было сформулировано на заседании 24 августа, где рассматривался отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие.

Министерству энергетики, Минвостокразвития, Минприроды, Росархиву, Росводресурсам, Росавиации, Росстату, Ростуризму и Федеральному агентству по делам национальностей поручено провести выверку расходов федерального бюджета до конца 2022 года и "принять меры по недопущению образования остатков средств федерального бюджета на 1 января 2023 года".

Работа должна проходить под личным контролем вице-премьеров, сказано в сообщении.

Правительство
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