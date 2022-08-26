В Эстонии услуги электросетевых компаний с декабря подорожают на 2%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Департамент конкуренции Эстонии согласовал повышение с 1 декабря стоимости услуг электросетевых компаний на 2%, сообщило крупнейшее сетевое предприятие страны Elektrilevi (входит в государственный концерн Eesti Energia).

В 2022 году расходы на энергообеспечение увеличились для компании почти в 2,5 раза.

"Из-за резких скачков цен в 2022 году расходы на электричество для Elektrilevi выросли более чем на 14 млн евро. Повышение сетевой платы необходимо, чтобы обеспечить наличие средств для покупки электроэнергии, а также для того, чтобы мы имели возможность продолжать обслуживать и развивать сеть", - приводятся в сообщении слова председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма.

"Сейчас ситуация такова, что наши инвестиции в работу сети превышают доходы, поступающие за счет сетевой платы, что не позволяет нормально работать. Мы подключили к сети рекордное число микропроизводителей, однако возможности сети все еще не позволяют присоединиться всем желающим", - добавил Хярм.

В 2022 году на обеспечение бесперебойной работы электросети Elektrilevi направит около 100 млн евро.

Elektrilevi обслуживает около 63 тысяч км ЛЭП и 25,3 тысячи подстанций. У предприятия более 533 тысяч клиентов.