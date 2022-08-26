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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 0,5 млн тонн зерна. Он рассказал об этом разговоре с Путиным журналистами на Минском механическом заводе, передает "БелТА".

"На всякий случай 500 тысяч тонн зерна отложи (попросил Лукашенко Путина - ИФ). Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - пересказал он.

По словам Лукашенко, он попросил сделать этот резерв на всякий случай, "ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна". Дополнительные корма потребуются для развития животноводства и птицеводства. "В свою очередь, у Белоруссии будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок", - добавил он.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия в целом обеспечивает собственную продовольственную безопасность, при этом экспорт продукции АПК в этом году составит не менее $7 млрд.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в этом году ожидает рекордный урожай колосовых зерновых - на уровне 8-8,2 млн тонн, с учетом рапса и кукурузы урожай зерновых оценивается в 11 млн тонн.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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