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Минэнерго США видит перспективы роста добычи нефти в сланцевом бассейне

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Добыча в бассейне Игл-Форд в Техасе приближается к доковидным показателям; рост производства стимулируют высокие цены на нефтяных рынках, сообщается на сайте Управления энергетической информации (EIA) США.

Ведомство прогнозирует увеличение добычи нефти в Игл-Форде до 1,2 млн б/с в сентябре, что на 0,2 млн б/с меньше показателя апреля 2020 года и на 0,5 млн б/с - исторического максимума, установленного в марте 2015 года.

По мнению Минэнерго, высокие цены на нефть стимулируют развитие малорентабельных районов, к которым в том числе относят бассейн Игл-Форд.

"Если цены слишком низки, чтобы обеспечить возврат инвестиций в разработку скважины, производители не будут вкладывать средства в бурение. В формации Игл-Форд добывается как сырая нефть, так и природный газ; рентабельность основана не только на прошлых объемах добычи, но и на прогнозах будущих цен сырой нефти или природного газа", - говорится в сообщении.

В EIA отмечают, что высокие цены на нефть позволили увеличить оценку экономически извлекаемых запасов в Игл-Форде до 8,4 млрд баррелей на конец первого полугодия 2022 года (0,5 млрд баррелей в 2020 году).

США Минэнерго Игл-Форд Техас
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