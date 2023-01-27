Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Эксперты не уверены в будущем сланцевых компаний США, несмотря на прибыльный IV квартал

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американские сланцевые компании получили высокую прибыль благодаря высоким ценам на нефть и газ, но самым большим вопросом для аналитиков и инвесторов остается то, заставит ли этот денежный поток продолжать бурение, сообщает Bloomberg.

Сланцевые добытчики говорят, что перебои в цепочках поставок, нехватка квалифицированной рабочей силы, повышение затрат и не приносящая пользы федеральная политика мешают им наращивать производство. Компании старались увеличивать добычу в прошлом году, однако даже далеко не самые высокие темпы роста еще более замедлились во втором полугодии.

Бюджеты США на геологоразведку в 2023 году вырастут, но более медленными темпами, чем в прошлом году.

Как показал опрос Evercore ISI, глобальные затраты на геологоразведку увеличатся в этом году на 14% по сравнению с примерно 20% годом ранее. Но рост в Северной Америке прогнозируется на уровне 18%, что вдвое меньше, чем в 2022 году.

Количество буровых установок в США в последнее время значительно увеличилось по сравнению с самыми ранними стадиями пандемии COVID-19, когда спрос на нефть резко упал. Но в середине января число пробуренных, но не завершенных скважин (DUC) достигло максимума более чем за 16 месяцев, что свидетельствует о неустойчивости восстановления активности, отмечает Bloomberg.

США Северная Америка Evercore
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

Швейцарская Axpo выйдет из оператора газопровода TAP

"Магнит" в 2023 г. откроет 160 магазинов в СЗФО, из них 110 в Петербурге

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });