Эксперты не уверены в будущем сланцевых компаний США, несмотря на прибыльный IV квартал

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американские сланцевые компании получили высокую прибыль благодаря высоким ценам на нефть и газ, но самым большим вопросом для аналитиков и инвесторов остается то, заставит ли этот денежный поток продолжать бурение, сообщает Bloomberg.

Сланцевые добытчики говорят, что перебои в цепочках поставок, нехватка квалифицированной рабочей силы, повышение затрат и не приносящая пользы федеральная политика мешают им наращивать производство. Компании старались увеличивать добычу в прошлом году, однако даже далеко не самые высокие темпы роста еще более замедлились во втором полугодии.

Бюджеты США на геологоразведку в 2023 году вырастут, но более медленными темпами, чем в прошлом году.

Как показал опрос Evercore ISI, глобальные затраты на геологоразведку увеличатся в этом году на 14% по сравнению с примерно 20% годом ранее. Но рост в Северной Америке прогнозируется на уровне 18%, что вдвое меньше, чем в 2022 году.

Количество буровых установок в США в последнее время значительно увеличилось по сравнению с самыми ранними стадиями пандемии COVID-19, когда спрос на нефть резко упал. Но в середине января число пробуренных, но не завершенных скважин (DUC) достигло максимума более чем за 16 месяцев, что свидетельствует о неустойчивости восстановления активности, отмечает Bloomberg.