Чистая прибыль FESCO по МСФО в I полугодии выросла на 25%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в первом полугодии 2022 года выросла на 25%, до 14,465 млрд рублей, следует из о отчетности компании по МСФО.

Выручка увеличилась на 75%, до 84,347 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос более чем в 2 раза и составил 37,969 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 9,6 п.п., до 45%.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2022 года снизился до 9,259 млрд рублей с 22,942 млрд рублей на конец 2021 года. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,3х.

Интермодальные перевозки группы FESCO в январе-июне 2022 года выросли на 10%, до 244,8 тысячи TEU, сообщила компания.

Объем международных морских перевозок увеличился на 10%, до 151,1 тысячи TEU. Каботажные перевозки выросли на 9%, до 42,1 тысячи TEU.

"Перевалка контейнеров в ВМТП сократилась на 5% из-за ухода крупных международных линейных операторов с российского рынка", - говорится в сообщении.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемого на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

Акции ДВМП подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 3,8% (до 31 рубля за штуку) после публикации этого отчета.