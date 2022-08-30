Рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов на фоне дорогой нефти

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже во вторник утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,28-60,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,305 руб./$1 (-9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,2825 руб./EUR1 (-14,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,5 коп. к уровню закрытия 29 августа, до 60,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,86 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,17 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне дорогой нефти, цены на которую накануне взлетели более чем на 4% из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

Цены на нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 по московскому времени во вторник составила $104,6 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $96,97 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Заявления представителей мировых центробанков по поводу ДКП

Участники рынков продолжают анализировать заявления представителей мировых центробанков о "скоординированном ужесточении" денежно-кредитных политик. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили в Джексон-Хоуле, что монетарная политика ЕЦБ, вероятно, должна будет оставаться жесткой на протяжении длительного периода времени.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что ужесточение политики потребует от мировых ЦБ более крупной "жертвы" в плане последствий для экономики, чем в прошлом, поскольку "глобализация инфляции" затрудняет возможности сохранения центробанками контроля над ней, пишет газета Financial Times.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что не должно быть сомнений в готовности ЕЦБ поднять ключевые процентные ставки выше так называемого нейтрального уровня, который не сдерживает, но и не ограничивает экономическую активность. Он полагает, что ставки могут достичь уровня в 1-2% до конца текущего года.

В настоящее время рынок оценивает в 74,5% вероятность повышения ставки Федрезервом снова на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, свидетельствует инструмент FedWatch от CME. Данные о безработице в Штатах за август, которые будут опубликованы в пятницу, могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании.