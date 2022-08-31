Moody's сохранило прогноз о спаде ВВП России на 7% в 2022 году

Прогноз агентства о росте ВВП G20 на 2022 и 2023 годы ухудшен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозы роста экономики стран G20 на 2022 и 2023 годы, отметив существенное ухудшение перспектив ряда крупных государств с начала 2022 года. Прогноз для России остался неизменным с мая: снижение ВВП на 7% в текущем году и на 3% - в следующем.

По новому прогнозам, ВВП стран G20 в 2022 году увеличится на 2,5%, а не на 3,1%, как ожидалось в мае. Прогноз роста на 2023 год ухудшен до 2,1% с 2,9%.

Новость дополняется