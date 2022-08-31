РФ может потратить на поддержку спроса на автомобили 72 млрд руб. за трехлетку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Госпрограммы льготного автокредитования, лизинга и поддержки спроса на газомоторную технику в автопроме РФ в течение 2023-2025 годов могут быть профинансированы в объеме около 72 млрд рублей, что, по оценкам чиновников, позволит просубсидировать продажу 272,3 тыс. машин.

Параметры возможных бюджетных расходов на трехлетку изложены в письме Минпромторга в Минфин и Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Как отмечается в документе, в текущем году на льготное автокредитование, льготный лизинг и стимулирование спроса на газомоторную технику предусмотрено 20,7 млрд руб. На льготных условиях планируется реализовать около 70 тыс. автомобилей.

Пока в рамках формирования проекта бюджета на следующую трехлетку на реализацию этих программ заложено в общей сложности 46 млрд руб., которые, как ожидается, помогут реализовать 187,3 тыс. единиц транспорта. В частности, на 2023 г. - 9,8 млрд руб. (36,7 тыс. шт.), на 2024 г. - около 17,1 млрд руб. (71 тыс. шт.), на 2025 г. - 19,1 млрд руб. (79,6 тыс. шт.).

Минпромторг, согласно документу, предлагает дополнительно выделить в 2023-2025 гг. еще 26 млрд руб., которые позволят простимулировать продажу 85 тыс. автомобилей. В частности, в 2023 г. - дополнительно 12,2 млрд руб. (на 44,9 тыс. автомобилей), в 2024 г. - 7 млрд руб. (20,1 тыс. шт.), в 2025 г. - 6,6 млрд руб. (20 тыс. шт.)

Суммарно, если эти предложения будут поддержаны и общий объем бюджетной поддержки за 3 года составит 72 млрд руб., это позволит субсидировать продажу 81,6 тыс. автомобилей в 2023 г. (22 млрд руб.), 91,1 тыс. в 2024 г. (24,1 млрд руб.) и 99,6 тыс. в 2025 г. (25,7 млрд руб.).