Автокомпонентную программу ФРП предложили дофинансировать на 100 млрд рублей в год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг внес предложение об увеличении господдержки автокомпонентных производств на 100 млрд рублей ежегодно. Сейчас эту инициативу рассматривает Минфин, говорится в письме Минпромторга в профильные ведомства, с которым ознакомился источник "Интерфакса".

Фонд развития промышленности (ФРП) в конце августа сообщал, что максимальная сумма займа по программе "Автокомпоненты", в рамках которой производители могут получить займы под 1% годовых, была увеличена с 2 до 5 млрд рублей, срок займа - с 7 до 10 лет.

Минпромторг предлагает дофинансировать эту программу. В рамках формирования проекта бюджета на трехлетку на ее реализацию заложено в общей сложности 14,6 млрд рублей: на 2023 год - 5,9 млрд рублей, на 2024 год и 2025 год - по 4,4 млрд рублей.

При этом в документе отмечается, что предложения о выделении в 2023-2025 годы на данные цели по 100 млрд рублей ежегодно сейчас также находятся на рассмотрении в Минфине.

На 2022 год на компонентную программу весной были выделены дополнительные 30 млрд рублей. Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в начале лета высказывался на выставке "Иннопром-2022" за сохранение мер поддержки компонентщиков в не меньшем объеме.

"У нас есть ФРП, это очень дешевые и длинные деньги. Сейчас мы его докапитализировали, он получил 30 млрд рублей на компоненты. Мы договорились с Минфином о том, что в 2023-2024 годах финансирование, докапитализация на программу автокомпонентов будут не меньше. Потому что, если сейчас не поддержать предприятия, которые выпускают автокомпоненты, в течение ближайших месяцев они могли бы уйти с рынка", - говорил сенатор.