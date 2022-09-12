Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности (ФРП) на 8 млрд рублей, также дополнительные средства из бюджета получат производители в сфере мало- и среднетоннажной химии и разработчики оборудования для производства СПГ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он объявил об этих решениях на оперативном совещании с вице-премьерами, говорится на сайте правительства.

ФРП (входит в "ВЭБ.РФ") предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей на финансирование проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, цифровизацию и другое. В 2022 году власти уже принимали решение о докапитализации ФРП на 20 млрд рублей. Также правительство одобряло докапитализацию региональных фондов развития промышленности на 3,7 млрд рублей.

"Также направим 2 млрд рублей на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа", - добавил Мишустин.

Ранее в Минпромторге "Интерфаксу" поясняли, что всего в 2022 году на НИОКР в сфере СПГ планируется направить 3 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей поступит из резервного фонда. В рамках конкурсного отбора будут поддержаны 11 технологических направлений, приоритизированных "Газпромом" и "НОВАТЭКом", отмечали в министерстве.

"Отдельно выделим 4 млрд на программы в сфере малой и среднетоннажной химии. Ее продукция используется практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных, при этом свои производственные мощности пока недостаточно развиты", - добавил Мишустин.