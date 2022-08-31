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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Выпуск по базовым видам деятельности в России в июле снизился на 3%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России в июле 2022 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности снизился на 3% в годовом выражении после сокращения на 4,7% в июне (оценка уточнена с 4,5%), 3,5% в мае (уточнена с 3,2%), на 2,9% в апреле (уточнена с 2,4%), сообщил Росстат.

За январь-июль выпуск по базовым отраслям снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В целом за 2021 год выпуск по базовым отраслям увеличился на 5,9% после падения на 2,4% в 2020 году.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране июле 2022 года снизилось на 0,5% в годовом выражении после спада на 2,4% в июне (за январь-июль - рост на 1%).

Грузоперевозки сократились в июле на 5,2% после спада на 5,9% в июне (за семь месяцев - снижение на 0,3%).

Оборот розничной торговли в июле в годовом выражении упал на 8,8% после падения на 9,6% в июне (за январь-июль - снижение на 4,3%), оптовая торговля в июле упала на 25,4% после спада на 18,3% в июне (за январь-июль снизилась на 9,8%).

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в июле на 0,8% после роста на 2,1% в июне (за семь месяцев - рост на 1,8%).Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июле вырос на 6,6% после роста на 0,1% в июне (за январь-июль - рост на 4,5%).

Росстат
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