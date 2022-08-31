Доллар на "Мосбирже" подорожал на 28 копеек, евро - на 45 копеек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По итогам волатильных торгов среды на "Мосбирже" рубль подешевел к евро и доллару на фоне упавших котировок нефти.

К 19:00 доллар США подорожал на 29 копеек, до 60,23 рубля, евро подорожал на 45 копеек, до 60,45 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 36,2 копейки - до 60,335 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды умеренным понижением к доллару и евро, давление на участников рынка оказала упавшая нефть. К тому же игроки оценивают перспективы возможного дальнейшего ослабления валютного контроля со стороны российских властей и новости, что совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта в среду дешевеет как к доллару, так и к евро. "Из внутренних новостей можно отметить неожиданную для многих рекомендацию совета директоров "Газпрома" о выплате дивидендов за первое полугодие в объеме около 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию. В случае одобрения рекомендации акционерами компании 30 сентября Газпром может увеличить продажи валюты для обеспечения оптимального соотношения валютных рисков на момент выплат в октябре и ноябре", - говорит Беспалов.

"Если говорить о зарубежных новостях, то на фоне дорогих энергоносителей инфляция в еврозоне, по предварительным данным, составила в августе 9,1% г/г, в очередной раз обновив рекорд за историю наблюдений. Такая ситуация может вынудить ЕЦБ последовать примеру ФРС и действовать более решительно, хотя запас гибкости для ужесточения политики у европейского регулятора не такой большой в связи с разницей экономических показателей европейских стран, включая уровень закредитованности. В США в пятницу опубликуют данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в августе. Судя по вышедшей во вторник статистике по числу открытых вакансий на рынке труда в США (JOTLS), в июле ситуация улучшилась - показатель вновь превысил 11,2 млн", - отмечает аналитик.

"В валютной секции продолжается консолидация рублевых пар. Внутри дня были заметны локальные движения против рубля - они связаны с реакциями инвесторов на новости относительно дивидендов "Газпрома". Стратегически это не меняет положение российской валюты. Все такой же опорой рублю выступает наличие профицита торгового баланса в России. Навес предложения валюты больше, чем спрос на эту валюту. Такое положение дел поддерживает курс рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

За неделю с 23 по 29 августа 2022 года потребительские цены снизились на 0,16%, сообщила Росстат. За неделю с 16 по 22 августа цены продемонстрировали снижение на 0,15%.

С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на 10,38%. В августе 2021 года цены повысились на 0,17%, с начала года - на 4,69%. Среднесуточное снижение цен с начала августа составил 0,019%.

Минэкономразвития в середине августа в проекте уточненного макропрогноза понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля равнялся 14,6%).

Участники рынков при этом продолжают оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании ФРС в 73%. Таким образом, регулятор может решиться на масштабное повышение ставки третий раз подряд. Между тем некоторые экономисты полагают, что ФРС может повысить ставку лишь на 50 б.п.

Цены на нефть продолжают падать в среду вечером, даже несмотря на данные о недельном снижении запасов энергоресурса в США. К 19:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,61%, до $96,72 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому време5ни дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,82%, до $90,89 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, показали данные министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тысяч баррелей, запасов бензина - на 1 млн баррелей.

Нефтяной рынок обеспокоен перспективами снижения спроса из-за наступления экономической рецессии, вызванной ужесточением монетарных политик центробанков мира. Это негативно сказывается на нефтяных котировках, которые могут завершить третий месяц подряд падением, пишет Dow Jones.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 Банк России опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 12,91 копейки, до 60,2386 рубля и уменьшил курс евро на 36,11 копейки, до 60,2141 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 19,02 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,1846 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,37 копейки и составил 60,1914 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $21 млрд 137,993 млн, из которых $936,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 201,379 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,92 копейки, до 60,2178 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 36,98 копейки, до 60,2121 рубля. Объем торгов евро составил 995,465 млн евро, из которых 226,519 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 768,946 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,28% и 8,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 8,33% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,37% и 8,39% годовых.