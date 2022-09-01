Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2397,06 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1252,86 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 60,27 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Газпрома" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,1%), Московской биржи (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный: азиатские рынки снижаются, нефть продолжает дешеветь из-за роста рисков глобальной рецессии. Индекс доллара вновь растет и уже торгуется на отметке 109,0 пунктов, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подбирается к 3,2% годовых.

Российский рынок может открыть день нейтрально, или в "минусе" из-за давления на сектор нефти и газа. "Газпром" возродил дивидендные надежды, но текущая ситуация говорит о росте рисков падения спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы. Рубль также может ослабнуть из-за ухудшения перспектив российского экспорта на фоне потенциального охлаждения глобальной экономики, полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что давление продаж на рынках в четверг сохранится, хотя американский индекс S&P500 вошел в зону 3900-4000 пунктов, технически способную стать базой для отскока.

На российском рынке акций индекс МосБиржи может закрепиться выше 2400 пунктов. Ожидается дальнейшая переоценка акций "Газпрома" и развития роста в "фишках" финансового сектора и сырьевых компаний.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в четверг рынок акций РФ может продолжить рост, драйвером вновь станут акции "Газпрома". Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2400-2500 пунктов. Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться вблизи 60 руб./$1 в отсутствие факторов, которые были бы способны заметно повлиять на ее курс.

В США индексы акций накануне снизились на 0,6-0,9%, завершив август откатом более чем на 3%. На этой неделе американские акции находятся под давлением после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка ФРС должна быть поднята до того уровня, который будет контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с четверга, последнего дня перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил также, что Федрезерву будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Ситуация на азиатских рынках

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%) на сохраняющихся опасениях подъема процентных ставок в мире, несмотря на риски рецессии.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пунктами в предыдущий месяц, согласно данным Caixin Media Co. и S&P Global, которые рассчитывают значение показателя.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики ожидали в среднем менее значительного падения - до 50,2 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июле неожиданно выросли на 1,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя. В июне показатель упал на 1,6%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены продолжают снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $94,96 за баррель (-0,7% и -2,3% в среду), октябрьская цена WTI - $88,91 за баррель (-0,7% и -2,3% накануне).

По итогам августа сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми Центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.