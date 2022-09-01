В ЕК ожидают, что реформа энергорынка Европы займет несколько месяцев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Решения, связанные со структурной реформой рынка электроэнергии ЕС, могут быть приняты в течение нескольких месяцев, прогнозирует глава представительства Еврокомиссии в Литве Маюс Ващега. Он сообщил об этом BNS.

"Все же это вопрос, требующий достаточно быстрой реакции. Предложения о срочном вмешательстве принимаются за несколько недель до того, как они будут представлены. А для более детального рассмотрения рынка электроэнергии, наверное, нужно отвести больше времени на анализ, чтобы представить серьезные решения", - сказал он.

Он не стал прогнозировать, представит ли комиссия предложения до намеченного на следующую пятницу в Брюсселе внеочередного совета министров энергетики ЕС.

"В этой ситуации мы должны оценить, насколько наш рынок электроэнергии, где цена зависит от манипулятивной цены на газ, соответствует признакам хорошо функционирующего рынка, и искать совместные решения", - сказал Ващега.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз готовит срочные изменения и структурную реформу рынка электроэнергии, функционирование которого подвергается сильной критике части государств ЕС в связи со скачком цен.

По данным Figaro, призывы произвести изменения на рынке электроэнергии нарастают, поскольку за полгода цены на энергоносители взлетели до "стратосферного уровня", вызывая опасения резкого роста стоимости жизни предстоящей зимой. На европейском рынке себестоимость электростанций, часто газовых, определяет цену, устанавливаемую для операторов в Евросоюзе. Эта цена выросла одновременно с ростом цен на газ в последние месяцы.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, напоминает Figaro, недавно призвал ЕС "отделить цену на электроэнергию от цены на газ", чтобы "остановить это безумие". По его словам, этот вопрос будет в повестке дня внеочередного совета министров энергетики ЕС 9 сентября.

Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ. Он сообщил, что обсуждал это с главой Еврокомиссии и представителями других балтийских стран на этой неделе в Копенгагене. При этом министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил 31 августа, что разделение цен на электроэнергию и природный газ разрушит систему торговли электроэнергией, поэтому необходимы комплексные решения.