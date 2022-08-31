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Правительство Бельгии предложило меры по смягчению последствий от высоких цен на энергию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский комитет по согласованию (Codeco), в который входят руководители федеральных и региональных властей королевства 31 августа специально собрался, чтобы обсудить подорожание энергоносителей и возможности смягчить последствия роста цен.

"Где это развитие остановится и как противостоять этому взрывному росту цен? Скажем ясно: нет чудодейственных решений, но мы сделаем все, что в наших возможностях, чтобы справиться с этим", - заявил на пресс-конференции после совещания премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Его слова приводят бельгийские СМИ, например, RTBF.

По его словам, Бельгия выступает за решение на общеевропейском уровне по ограничению цен на газ и на электричество, которые перестали быть рыночными и соответствовать себестоимости.

"Именно сейчас Европа должна показать, что она способна защитить своих граждан", - подчеркнул Де Кроо.

В ожидании такого решения бельгийские власти постараются помочь населению и бизнесу внутри страны. В частности до конца марта 2023 года будет продолжена социальная поддержка через специальные тарифы расходов ряда категорий населения на энергоснабжение.

Потребителей будут призывать экономить энергоресурсы, а госчиновники покажут им в этом пример. Будет введен режим экономии энергии в государственном секторе: понижение температуры отопления, снижение мощности работы кондиционеров, отказ от излишнего освещения в госучреждениях и общественных местах.

Власти будут изыскивать решение, как вместе с финансовым сектором облегчить положение тех, кому в данных условиях трудно справиться с выплатой ипотечных кредитов. "Мы рассмотрим возможность переноса сроков выплат", - пообещал премьер-министр, не уточняя деталей.

Планируется ввести дополнительное налогообложение на сверхприбыли энергокомпаний. "В ядерном секторе эта мера уже существует. Цель состоит в том, чтобы распространить ее на другие компании в энергетическом секторе, где некоторые игроки имеют очень высокие прибыли", - сказал Де Кроо. По его словам, вырученные средства будут использованы для помощи среднему классу.

Подытоживая, премьер указал на то, что для преодоления кризиса нужно будет предпринять большие усилия и действовать только сообща.

Бельгия Александр де Кроо Евросоюз
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