В Еврокомиссии задумались о возможности сокращения в ЕС спроса на электричество

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи сообщил, что в ЕК рассматривается возможность сокращения в Евросоюзе спроса на электричество по типу уже согласованного сокращения спроса на газ в 15%.

"Это долго обсуждалось в Европейской комиссии. Мы работаем над долгосрочной реформой (рынка электроэнергии - ИФ), причем параллельно с работой над срочными мерами. Мы сейчас оцениваем различные инструменты. По каждому из них есть как преимущества, так и недостатки", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что ранее в этот же день планы сокращения спроса на электроэнергию были доложены на слушаниях в Европарламенте заместителем главы генерального директората ЕК по энергетике Метильдой Версдорфер после того, как они до этого прорабатывались в Еврокомиссии.

"Электричество представляет собой сферу, которая позволила бы нам экономить средства. Но на данный момент несколько преждевременно сообщать вам, какие меры рассматриваются комиссией", - заявил представитель ЕК журналистам.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 29 августа на стратегическом форуме в словенском городе Блед, что ЕС готовит срочные меры и структурную реформу рынка электроэнергии.

"Резкий рост цен на электричество ясно указывает на пределы нынешнего функционирования рынка. Он был сформирован в совершенно ином контексте. Вот почему мы сейчас работаем над срочным вмешательством и структурной реформой рынка", - объяснила глава ЕК.