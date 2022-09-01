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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Испании временно снизят НДС на газ с 21% до 5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В связи с ростом цен на газ и инфляцией, превышающей 10%, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о снижении НДС на этот вид топлива с 21% до 5% с октября и до конца года, сообщают в четверг европейские СМИ.

"В то время как мы входим в периоды осени и зимы, нам кажется резонным попытаться снизить счета за отопление", - заявил глава испанского правительства в эфире радиостанции Cadena Ser.

Действие этой меры предусмотрено до конца декабря, однако Санчес предупредил о готовности продлить ее на 2023 год: "на время, которое будет продолжаться переживаемая нами трудная ситуация".

Испания
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