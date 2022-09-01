Сокращение темпов закачки в ПХГ Европы понизило цены на газ в мире

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы резко сократились после достижения целевого уровня запасов в 80% в среднем по ЕС, что охладило цены на газ в Европе, а вслед за ними и в Азии.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 42,3 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в среду был 42,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 1 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

"Северный поток" остановился на краткую трехдневную профилактику (до раннего утра 3 сентября). Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в пять раз в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе скорректировались до $2388 за тысячу кубометров, за ними последовали и котировки в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2054.

На промыслах Норвегии продолжаются ремонтные работы на установке подготовки газа Kollsnes и промыслах Kristin, Oseberg, Troll - с общим отрицательным эффектом на добычные мощности в 35 млн куб. м в сутки.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за три дня текущей недели составила 9,5% энергобаланса по ЕС, сообщает ассоциация WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 9,5%, за август прошлого года - 11,4%.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в августе работают со средней производительностью 58%, тогда как показатель за июль был 69%. Среднесуточные поставки с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц к месяцу. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа

В то же время, Европа продолжает закачку в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства Евросоюза обеспечивать энергетическую безопасность. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К 1 ноября 2022 года запасы в странах должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

В среднем резервы выросли до 80,43%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (30 августа) составил 0,27 процентного пункта. Темпы закачки заметно упали после рывка через рубеж 80%.

На данный момент превысили целевой уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%, с середины месяца прекратила закачку в свое Инчукалнское хранилище), Нидерланды.