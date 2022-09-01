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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Международные резервы РФ с 19 по 26 августа сократились на $7,2 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 августа составили $566,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 августа международные резервы равнялись $574 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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