Новак согласен, что фьючерсный рынок нефти оторван от реального из-за санкций

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак согласен с мнением об оторванности фьючерсного рынка нефти от реального.

"Я слышал, что говорил министр Саудовской Аравии, и разные министры выступали с таким мнением. Я думаю, что сегодня действительно зачастую происходит оторванность, я согласен с этими оценками", - сказал он журналистам.

"Но боюсь, что рынок дестабилизирован в первую очередь различными санкционными ограничениями относительно стран. Уже не только Венесуэла, Иран, еще российская нефть. Поэтому это только вызывает у участников рынка дестабилизацию. И цены зачастую учитывают какие-то такие санкционные ограничения и риски, оторванные от жизни", - продолжил вице-премьер.

По его мнению, в настоящее время цены на нефть такие, которые отражают текущую ситуацию.

22 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью торгов, что может вынудить ОПЕК+ реагировать на ситуацию, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах". Ряд стран, в том числе Ирак и Азербайджан разделяют это мнение.