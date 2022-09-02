"Газпром" решил создать газотранспортную систему с давлением в 150 атмосфер

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" принял решение о создании газотранспортной системы с рабочим давлением в 150 атмосфер (14,8 МПа), заявил зампред правления компании Олег Аксютин на Дне поставщика "Газпрома" в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума.

Реализованные в последнее время трубопроводные проекты "Газпрома" рассчитаны на другой уровень давления - "Бованенково - Ухта" (120 атмосфер или 11,8 Мпа), "Сила Сибири" - 9,8 Мпа (100 атм.).

"У нас приняты определенные решения, связанные с дальнейшим развитием трубопроводного транспорта. И вы, наверное, слышали про ту задачу, которую перед нами поставило руководство страны, и эту задачу мы сами определили для себя - это создание газотранспортной системы с давлением в 150 атмосфер. Это другие стали, это не только другая труба, но это вся увязанная номенклатура изделий, которая используется при создании газотранспортной магистрали", - отметил Аксютин.

По его словам, на полигоне "Газпрома" уже успешно прошли испытания труб "Северстали" диаметром 1220 мм.

"И мы видим тот потенциал, который мы ожидаем от использования труб с таким давлением. Мы уже посчитали, что мы выиграем в капитальных затратах. Это открывает новое направление работы, связанное с созданием элементов таких газопроводных систем: соединительные детали, запорная арматура, нагнетатели и вся инфраструктура, позволяющая нагнетателям работать надежно. Этот наш абсолютно осознанный выбор становится драйвером развития смежников "Газпрома"", - заявил зампред правления.