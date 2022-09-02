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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Тарифный коридор в ОСАГО будет расширен с 13 сентября, сообщает Банк России. Соответствующие изменения будут внесены в указание Банка России от 8 декабря 2021 года "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (№6007-У).

"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз", - сообщает ЦБ.

Как отмечается, это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1 646 рублей – 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов", - сообщает ЦБ.

ОСАГО
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