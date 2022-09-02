Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскания завершается, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании в Карелии, посвященном задачам и мерам поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе

"Мораторий на банкротства тоже был срочной мерой, завершается", - сказал он, перечисляя меры поддержки, которые выполнили свою задачу.

Через месяц истекает срок объявленного правительством с 1 апреля полугодового моратория на банкротства и взыскания. В отличие от вводившегося в 2020 году в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей текущий мораторий распространился практически на всех. Под его действие подпали граждане, индивидуальные предприниматели и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова Минэкономразвития должно к 5 сентября по итогам обсуждения с заинтересованными ведомствами представить в правительство свои предложения о дальнейшей судьбе моратория, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

По его словам, по итогам анализа текущей ситуации заинтересованные ведомства сходятся во мнении, что не следует продлевать мораторий в действующем виде. Однако ряд из них допускает возможность его пролонгации, но в точечном формате - для наиболее пострадавших лиц, например по отдельным видам экономической деятельности. В частности, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой предлагали продлить мораторий для автопроизводителей, организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также застройщиков, у которых нет объектов, включенных в реестр проблемных.

В Минэкономразвития не комментировали ход обсуждений.