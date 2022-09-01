Власти обсуждают продление моратория на банкротства только в точечном формате

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве изучают ситуацию в различных отраслях экономики, чтобы решить, стоит ли продлевать после 1 октября мораторий на банкротства и взыскания исключительно для организаций, пострадавших от антироссийских санкций, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссий.

Идея продления моратория в действующем формате "для всех" не нашла поддержки ни у министерств, ни у ФНС, ни у Банка России.

Анализ проводится по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. В начале августа он предписал заинтересованным ведомствам провести эту работу и представить в Минэкономразвития "обоснованные предложения" о продлении моратория для организаций по отдельным видам экономической деятельности, которые пострадали от антироссийских санкций, рассказал источник. По его словам, Минэкономразвития к 5 сентября должно представить в правительство свои предложения о дальнейшей судьбе моратория.

Заинтересованные ведомства сходятся во мнении, что не следует продлевать мораторий в действующем виде. Сейчас он распространяется практически на всех граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц (кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр "проблемных"), вне зависимости от их финансового положения и влияния на них антироссийских санкций.

В случае продления мораторий не должен быть тотальным, солидарны участники обсуждения. К примеру, Банк России и Минтранс предлагают обратиться к опыту введения первого моратория, который распространялся в 2020 году на лиц из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По их мнению, и на этот раз можно составить перечень наиболее пострадавших лиц, например по отдельным видам экономической деятельности, тем самым ограничив круг подпадающих под защиту, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, схожая позиция и у ФНС, которая считает целесообразным продление моратория только для юрлиц, которые отвечают одновременно двум критериям. Во-первых, они оказались перед риском банкротства из-за антироссийских санкций ("обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория"). Во-вторых, возможность восстановления их платежеспособности подтверждена профильным министерством.

В Минэкономразвития не стали комментировать ход обсуждений.

Потенциально в новый "защитный" список могут попасть автопроизводители, организации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также застройщики, у которых нет объектов, включенных в реестр "проблемных". Соответствующие предложения озвучили Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой, говорит источник "Интерфакса".

Для граждан мораторий продлевать не стоит, считает Банк России. Для них уже действуют меры социальной поддержки, например кредитные каникулы.

Расширение прав правительства

Минэкономразвития и ФНС также обсуждают предложение так расширить полномочия правительства, чтобы оно могло вариативно применять предусмотренные законом о несостоятельности последствия моратория для отдельных категорий должников.

Некоторые из этих последствий подвергались критике. ФНС и банки, например, атаковали правило, которое позволяет замораживать начисление неустоек и принудительное взыскание по возникшим до введения моратория долгам. ФНС опасалась, что даже платежеспособные компании "смогут безосновательно уклониться от своих обязанностей либо исполнять их выборочно", а это чревато финансовыми проблемами для их контрагентов.