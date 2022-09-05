РФ ко 2 сентября увеличила сбор пшеницы почти на 22 млн т до 88,2 млн т

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - РФ ко 2 сентября собрала 88,2 млн тонн пшеницы (в бункерном весе) против 66,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза.

Посевы обмолочены с 22,2 млн га, что составляет 75,4% площади сева (29,5 млн га). Урожайность повысилась до 39,7 ц/га с 29,9 ц/га год назад.

Согласно прогнозам регионов, на которые ссылается ведомство, сбор пшеницы в этом году в чистом виде (после очистки и просушки) может составить 82,877 млн тонн.

Ячменя ко 2 сентября собрано 21,2 млн тонн против 16,5 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Это зерно убрано с 83,9% площадей (с 6,7 млн га из 7,999 млн га). Урожайность составила 31,7 ц/га против 24,5 ц/га в прошлом году.

По оценке регионов, сбор ячменя в этом году составит 19,17 млн тонн.

Кукуруза пока обмолочена с 0,2% посеянных площадей (с 6,5 тыс. га из 2,84 млн га), намолочено 34,8 млн тонн (15,5 млн тонн годом ранее) при урожайности в 53,7 ц/га против 43,4 ц/га. Сбор этой сельхозкультуры прогнозируется в 14,66 млн тонн.

В целом сбор зерна в бункерном весе составил 119,8 млн тонн против 91,5 млн тонн год назад. Посевы обмолочены с 33,3 млн га, что составляет 70,1% площади сева (45,5 млн га). Урожайность в этом году выросла до 35,9 ц/га с 27,2 ц/га в прошлом году.

По оценке регионов, в чистом весе сбор зерна в этом году может составить 129,56 млн тонн.

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.