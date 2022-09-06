Более 2 млн т сельхозпродукции были экспортированы из Украины в рамках зерновой инициативы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил шести судам выйти во вторник из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 87 442 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Irmgard (27,5 тысяч тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы) и New Levant (26,5 тысяч тонн пшеницы) направятся в Турцию, а судно Queen Sara (11 тысяч тонн кукурузы) - в Египет. Судно Vitis доставит в Италию 5,8 тысяч тонн подсолнечного масла, Ocmis Adventure отравит в Грецию с 4862 тонны кукурузы, а судно Oris Princess поставит в Израиль 4510 тонн подсолнечного шрота.

"По состоянию на 5 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 125 530 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 197 судов - 107 прибывающих в украинские порты и 90 - выходящих из них", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн тонн украинского продовольствия было экспортировано в августе в рамках стамбульской продуктовой сделки.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.