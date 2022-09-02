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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Москва настаивает на допмерах ООН по обеспечению экспорта РФ в рамках сделки по зерну

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Москва настаивает на том, чтобы ООН приняла дополнительные меры по предоставлению гарантий выхода российской сельхозпродукции на мировые рынки в рамках зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы настаиваем на том, чтобы Организация Объединенных Наций, ее профильные структуры предприняли дополнительные меры по обеспечению реальных, а не декларативных гарантий по выведению российской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки на мировые рынки", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Он подчеркнул, что для этого требуется принять действенные меры по обеспечению надежного страхования, снижению фрахта, обеспечению допуска судов в порты соответствующих стран.

"Перечень вопросов, подлежащих решению, известен, он есть и у администрации США", - добавил замминистра.

По словам Рябкова, администрация США "и пальцем не пошевелила" для того, чтобы обеспечить гарантированный доступ соответствующей российской продукции на мировые рынки.

В Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН были подписаны соглашения о создании коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Контролировать грузы и суда будет созданный в Стамбуле координационный центр.

МИД РФ Сергей Рябков ООН
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